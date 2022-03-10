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10 Mart 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 13:00:00

meyve sebzeden fakir beslenmek kanseri tetikler

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Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan ve kanser ölüm nedenleri açısından ikinci sırada bulunan kalın bağırsak kanserinde 10 kritik risk faktörü bulunuyor.

Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan ve kanser ölüm nedenleri açısından ikinci sırada bulunan kalın bağırsak kanserinde 10 kritik risk faktörü bulunuyor. Yaştan yetersiz fiziksel aktiviteye, genetik yatkınlıktan fazla işlenmiş et tüketimine kadar 10 farklı risk faktörü olan kalın bağırsak kanserinden korunmanın en etkili yolu ise 45 yaşından itibaren düzenli olarak tarama testi yaptırmak. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Oysul, kolan kanseri olarak da bilinen kalın bağırsak kanserine dikkati çekmek için mart ayının "Kalın Bağırsak Farkındalık Ayı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Oysul, risk faktörlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, ailede kalın bağırsak polip ve kanser tanısı olması, ailesel adenomatozus polipozis ve Lynch sendromu gibi genetik hastalıklar, fiziksel aktivite azlığı, meyve ve sebzeden fakir beslenme, düşük fiber ve yüksek yağlı diyet, fazla işlenmiş et tüketimi, yüksek kilo ve obezite ile tütün ve alkol kullanımı kolon kanserinin başlıca risk faktörleridir."

Etiketler : meyve sebzed Prof. Dr. Kaan Oysul kolan kanseri
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