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26 Eylül 2022 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 08:01:00

Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren değil

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Mevsimsel geçiş dönemlerde azalan hava sıcaklıkları baş ağrılarını artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Alevtina Ersoy, baş ağrıları ile ilgili bilgilendirerek, "Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren demek değildir" dedi.

Mevsimsel geçiş dönemlerde azalan hava sıcaklıkları baş ağrılarını artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Alevtina Ersoy, baş ağrıları ile ilgili bilgilendirerek, "Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren demek değildir" dedi. Soğuk ile tetiklenen baş ağrılarının her insanda olabileceğini kaydeden Ersoy, bunun ile birlikte migren olan hastalar da bu tür ağrıların daha fazla gözlemlendiğini ifade etti. Ersoy, "Migren, hava değişikliği başta olmak üzere çevresel faktörlerden etkilenen bir baş ağrısıdır. Rüzgarlı, aşırı sıcak ve soğuk havalarda migren ataklarında artış görülebilir. Migren baş ağrıları genellikle tek taraflı zonklayıcı, göz etrafında, şakakta ya da ensede başlayan baş ağrılarıdır. Bu baş ağrılarına bulantı ve kusma eşlik edebilir. Ayrıca kokudan rahatsız olmak, ışıktan rahatsız olmak ayrıca sesten de rahatsız olunabilir. İfade ettiğim gibi migren tek taraflı baş ağrısı ve bu taraf değişikliği gösterir. Bu bir tarafta daha ağır olmakla beraber diğer tarafta daha hafif de olsa olabiliyor. Bu bazı tanımlarda iki taraflı da olabiliyor. Baş ağrısından önce bazı hastalarda görme kaybı olabilir. Puslu görme, ışık çakmaları ve fotopsi dediğimiz zikzak tarzında ve sinek uçuşma şekilde görsel fenomenler olabilir. Bu tip avrolar baş ağrısı öncesinde başlar ve en fazla bir saat kadar sürebilir. Migren baş ağrısı bir gün ile 72 saat yani üç güne kadar devam edebilir. Eğer baş ağrıları daha uzun sürüyor ise mutlaka doktora gitmek gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : Mevsimsel değişiklikler Migren baş ağrısı Dr. Alevtina Ersoy
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