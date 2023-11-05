VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu
Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
Türkiye'nin gururu Togg'a Fransa'da büyük ilgi
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği güncellendi
Ünlü tenor Andrea Bocelli: Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
05 Kasım 2023 Pazar 08:24:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 08:24:00

Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor

ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Mevsim şartlarının sürekli değişkenlik göstermesi üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artışa sebep olmaktadır." dedi.

Hava sıcaklıklarının bir artıp bir azaldığını kaydeden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Mevsim şartlarının sürekli değişkenlik göstermesi üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artışa sebep olmaktadır. Bunlar, özellikle mevsimsel alerjik rinit, viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları, tonsilit, farenjit ve alt solunum yolları enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevsim geçişlerinden en çok etkilenen grup, çocuk hastalar, 65 yaş üstü olan hastalar ve kronik rahatsızlığı olanlardır" dedi.

Etiketler : mevsim geçişleri solunum yolu enfeksiyonları tonsilit farenjit
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX