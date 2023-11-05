Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor

Hava sıcaklıklarının bir artıp bir azaldığını kaydeden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Mevsim şartlarının sürekli değişkenlik göstermesi üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artışa sebep olmaktadır. Bunlar, özellikle mevsimsel alerjik rinit, viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları, tonsilit, farenjit ve alt solunum yolları enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevsim geçişlerinden en çok etkilenen grup, çocuk hastalar, 65 yaş üstü olan hastalar ve kronik rahatsızlığı olanlardır" dedi.

