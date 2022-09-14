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14 Eylül 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 09:00:00

Mevsim geçişlerinde kalp sağlığı tehlikede

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Uzmanlar, kış mevsimi ve öncesi havaların hızlı değiştiği sonbaharda, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatanların sayısının, sıcak mevsimlere göre daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, kış mevsimi ve öncesi havaların hızlı değiştiği sonbaharda, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatanların sayısının, sıcak mevsimlere göre daha fazla olduğuna dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, havaların bir ısınıp bir soğuyarak kışa hazırlandığı sonbahar döneminde, sık değişen sıcaklık değerlerinden en fazla kalp hastalıkların etkilendiği belirtti. Avcı, "Serin sabahlarda yorucu sporlardan uzak durmalıyız. Soğuk havanın olumsuz etkisi, kalp koroner damarlarının soğukta daralmasıyla ortaya çıkıyor. Bu şekilde arter damarların cidarlarındaki birikimler çözülerek damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Ayrıca soğuk havalarda grip ve solunum yollarındaki diğer enfeksiyonların da daha sık yaşanması nedeniyle kalp krizi riskinde artış yaşanabiliyor diyor araştırmacılar. Diğer muhtemel faktörler arasında ise daha az bedensel hareket, beslenme de değişiklikler, D vitamini seviyesinde düşme ve kış aylarındaki depresif bozukluklar yer alıyor" diye konuştu.

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Güçlü hava değişimlerine karşı vücut direncini arıtmak için alınabilecek önemler hakkında konuşan Dr. Avcı, "Check-up kontrolünden geçmek, sağlıklı beslenmek, kolesterol kontrolü için sebze-meyve ve doymamış yağlardan oluşan bir diyeti takip edip, tansiyon artıracak fazla tuzlu gıdalardan uzak durmak, sigarayı tamamen bırakmak ve özellikle açık havada spor yaparak fiziksel aktiviteyi hafiften ağıra doğru yavaş bir eğimde arttırmak gerekir" dedi.

Etiketler : Mevsim geçişleri kalp Dr. Erkan Avcı
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