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30 Aralık 2022 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 12:15:00

"Metil alkolün her miktarı zararlı" uyarısı

Kaynak: AA

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Varol, metil alkolün her miktarının insan sağlığına zararlı olduğunu, hatta ölüm ve körlük gibi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, normal satılan içkilerin içerisinde etil alkol bulunduğunu söyledi.

Metil alkolün ise insan vücudu için, canlılar için toksik bir alkol çeşidi olduğunu anlatan Varol, "Bunun azı ya da çoğu yok, metil alkolün her miktarı insan vücudu için toksik. Alındığında tadından, kokusundan, görüntüsünden ayırt edilemediği için insanlar normal bir içkiymiş gibi içiyor." dedi.

Varol, metil alkol konusunun çok ciddiye alınması gerektiğine işaret ederek, "Metil alkollü içki tüketildikten sonra baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, koordinasyon bozukluğu, oryantasyon bozukluğu, bilinç kaybı, çift görme ve beyin hasarı da yapıyor. Körlük ve ölümle sonuçlanabilen bir dizi ciddi soruna neden oluyor." diye konuştu.

Varol, alkolün hem bağımlılık yaptığını, hem de kana geçtikten sonra sağlıklı düşünme, doğru karar verme yeteneklerini olumsuz etkilediğini anımsattı.

Sahte alkolle, normal alkolün nasıl ayırt edileceği konusunun da önemli olduğunu aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Metil alkol görüntüsüyle, kokusuyla, tadıyla çoğu kez normal alkolden ayırt edilemiyor. Alındıktan sonra fark edildiği için, mümkünse şişenin insanın gözünün önünde açılması, bandrolünün kontrol edilmesi, bunlar güvenilir olabilecek uygulamalar."

"Mümkünse alkol tüketmemek, tüketiyorsak da bu özelliklerine dikkat etmek lazım"

Mümkünse alkol tüketilmemesini öneren Varol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketiyorsak da bu özelliklerine dikkat etmek lazım. Metil alkolün her dozu toksik. Tabii tüketilen alkol miktarı arttıkça etkileri çok daha ölümcül oluyor ama 'çok az tükettim bana zararı yok' düşüncesi yanlış. Ölmeyebiliriz ama kör olabiliriz. O yüzden bu konuya dikkat etmeliyiz. Miktarından bağımsız düşünmek lazım."

Prof. Dr. Varol, alkollüyken araç kullanılmaması uyarısında da bulundu.

Etiketler : metil alkol etil alkol insan sağlığı zararlı
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