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04 Aralık 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 08:00:00

Metabolizma hızlandıran altın besinler

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Kırmızı acı biber, zencefil, keten tohumu, yeşil çay, kahve, tarçın, kuşkonmaz, ananas, yoğurt, kefir, brokoli ve greyfurt metobalizmayı hızlandırıyor.

Metabolizma hızı, vücudunuzun çalışırken ne kadar enerji harcadığının göstergesidir. Yaşınız ne kadar genç olursa metabolizmanız da o kadar hızlı çalışır. Metabolizmanın daha hızlı çalışması, daha çok enerji harcanması demektir. Yaş aldıkça metabolizmanız da yaşlanır ve yavaşlar. Metabolizma hızını ölçmenin birkaç yolu olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Pınar Çoban Çinko, "Özellikle bu yöntemlerden en yaygın olanı yağ-kas ve metabolizma hızınızı, hatta biyolojik yaşınızı ölçen cihazlarla birlikte metabolizmanızı ölçmektir. Hatta bu yöntem ile sahip olduğunuz metabolizma yaşınızı bile öğrenilebilirsiniz" diye konuştu. Uzm. Dyt. Çinko, kırmızı acı biber, zencefil, keten tohumu, yeşil çay, kahve, tarçın, kuşkonmaz, ananas, yoğurt ve kefir, brokoli, greyfurtun metobalizma hızını artırdığını dile getirdi.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN

Çeşitli alışkanlıklarla metabolizma hızında artış yakalanabileceğini ifade eden Uzm. Dyt. Çinko, metabolizmayı hızlandırma yollarını şöyle sıraladı: "Protein ağırlıklı beslenin: Vücutta işlenen besinler arasında en çok enerji gerektiren besin grubu, protein içerikli besinlerdir. Egzersiz yapın: Yaptığınız egzersizler sonucu vücudunuz enerji harcar ve metabolizmanız da bu enerji ihtiyacını karşılamak için çalışır ve hızlanır. Su tüketimini artırın: Günde ortalama 2.5-3 litre su içmek ihmal edilmemelidir. Vücudumuzun çalışması için suya ihtiyacımız vardır. Ara öğün yapın: Tükettiğimiz her besin vücudumuzda işlenmek için metabolizmamızı çalıştırır. Baharatlardan yararlanın: Kırmızı acı biber, zencefil, karabiber gibi baharatlar vücut sıcaklığını ve sinirim hızını artırarak mekanizmayı hızlandırır. Kafein içerikli içecekler tüketin: Kafein içerikli içecekler tüketilmeli ancak vücut üzerinde olan tetikleyici etkilerinden dolayı dozunu abartmamak gerekir. Yeterli ve düzenli uyuyun: Vücudumuzun uyurken kendisini yeniler. Eğer uyku saatine ve düzenlerine dikkat etmezsek, vücudumuzun kendisini yenilemesine izin vermemiş oluruz ve böylece metabolizmamızın kendisine ait bir işleyiş sağlamasını zorlaştırmış oluruz."

UZUN SÜRE AÇ KALMAYIN

Uzm. Dyt. Pınar Çoban Çinko, metabolizmayı yavaşlatan durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kilo vermek uğruna çok az kalori ile beslenmek. Hareketsiz bir yaşam tarzı. Uzun süreli aç kalmak. Kas eksiklikleri yaşamak. Vücudu susuz bırakmak. Hamur işleri ve şekerli gıdalar. Yetersiz ve düzensiz uyku."

BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Mevsimine uygun meyve ve sebzeleri tüketerek metabolizmanızın işlemesini sağlayacak olan vitamin ve mineralleri es geçmemiz gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Pınar Çoban Çinko, "Havaların soğumasıyla birlikte su tüketimine verilen önem azalır ama siz bu hataya düşmeyin. Günde 2.5-3 litre suyunuzu içmeye özen gösterin. Kış saatlerinde hava erken kararıp geç aydınlanır. Uyku düzeninizi bozmamaya çalışın. Havalar soğudu diye eve kapanmanın da anlamı yok, yaşamınızın hareketli olmasına özen gösterin" diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler : metabolizmayı hızlandıran besinler kilo verme sağlık
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