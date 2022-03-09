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09 Mart 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 09:30:00

Mesane tümörü tedavisinde erken tanı önemli

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Mesane tümörü tedavisinde erken tanı tedavinin rahat geçmesi için kolaylık sağlıyor.

Mesane tümörü tedavisinde erken tanı tedavinin rahat geçmesi için kolaylık sağlıyor.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, mesane tümörü belirtileri, tanı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek, tedavi de uygulanan "radikal sistektomi" operasyonu sürecini anlattı. Ürolojik kanserler konu olduğunda prostat kanserinden sonra en sık görülen hastalığın mesane tümörüne bağlı kanser olduğunu söyleyen Opr. Dr. Bülent Çelik, "Mesane tümörü toplumda sık görülen bir hastalıktır. Özellikle sigara içenlerde sıkça görmekteyiz. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 13 bin kişiye mesane tümörüne bağlı kanser tanısı konulmaktadır. Erkeklerin bu hastalığa yakalanma riski kadınlardan neredeyse üç kat daha fazladır. Öyle ki mesane kanseri erkeklerde en sık görülen dördüncü kanser türüdür. Sık tuvalete çıkma, idrarda kan görmek, aniden gelen idrar hissi, ıkınma ihtiyacı, ağrı, sıkışma hissi olmasına rağmen idrar yapamama gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Fakat bu semptomlar birçok ürolojik rahatsızlığın da belirtisi olabilir. Mesane kanseri gibi ciddi bir sorunun yanı sıra prostat büyümesinin ya da basit bir enfeksiyonun da habercisi olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Mesane tümörü kanser türü Opr. Dr. Bülent Çelik
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