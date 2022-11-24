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24 Kasım 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 09:00:00

Merdiven testi ile kalp yetmezliği riskini belirleyin

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Kalp kapak hastalıkları, çoğu zaman hastaneye başvurmayı gerektirmeyecek gibi görünen bazı belirtilerle kendini gösteriyor. Halsizlik, çabuk yorulma ve bitkinlik gibi durumlar, genelde 'kan değerlerindeki eksiklikler nedeniyle' diye düşündürse de bu belirtiler kalp kapak hastalıklarının da habercisi olabiliyor.

Kalp kapak hastalıkları, çoğu zaman hastaneye başvurmayı gerektirmeyecek gibi görünen bazı belirtilerle kendini gösteriyor. Halsizlik, çabuk yorulma ve bitkinlik gibi durumlar, genelde 'kan değerlerindeki eksiklikler nedeniyle' diye düşündürse de bu belirtiler kalp kapak hastalıklarının da habercisi olabiliyor. kalp kapak hastalıklarının geç teşhis edilmesi ise, tedaviyi zorlaştıracağı gibi ilerleyen durumlarda hayati risk de oluşturabiliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal; "Günlük hayatınızda yol yürümek, yokuş veya merdiven çıkmak gibi rutin durumlarda nefesiniz yetmiyor, tıkanıyor ve sık sık dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız, mitral kapak hastası olabilirsiniz. Ayrıca hareket ederken oluşan çarpıntı da mitral kapak hastalığının bir diğer belirtisidir ve bu gibi durumlarda kişinin mutlaka kalp kapak hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekir" dedi. "40 yaş merdiven testi"yle kişilerin kendi kendilerini değerlendirebileceğini belirten Prof. Dr. Köksal; "40 yaşlarında bir kişi normal tempoda 3-4 kat merdiven çıkabilir, yaşıtları ile aynı şekilde efor sarf eder ve bunu yaparken nefesi kesildiği için durmak zorunda kalmaz. Eğer 40'lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir" diye konuştu.

Etiketler : MERDİVEN TESTİ KALP YETMEZLİĞİ RİSKİNİ BELİRLEYİN Prof. Dr. Cengiz Köksal efor
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