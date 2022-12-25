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25 Aralık 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 07:30:00

Merdiven çıkarken yoruluyorsanız sebebi anemi olabilir

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuzer, “Anemi, kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. Anemisi olan hastalar sıklıkla çabuk yorulma, merdiven çıkmada zorluk, eforla gelen çarpıntı ve nefes darlığı, ciltte solukluk, baş dönmesi, kramplar, uyku problemleri, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve şekil değişikliği, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi şikayetlerle doktora başvurmaktadır” dedi.

Dünyada aneminin ya da halk arasında bilinen adıyla kansızlığın içinde en sık nedenin demir eksikliği olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Yavuzer, "Anemi, kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. Anemisi olan hastalar sıklıkla çabuk yorulma, merdiven çıkmada zorluk, eforla gelen çarpıntı ve nefes darlığı, ciltte solukluk, baş dönmesi, kramplar, uyku problemleri, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve şekil değişikliği, konsantrasyon güçlüğü ve unutkanlık gibi şikayetlerle doktora başvurmaktadır" dedi.

KRONİK HASTALIKLAR

Aneminin nasıl oluştuğundan bahseden Prof. Dr. Yavuzer, "Anemi, kanda kırmızı kan hücresi olarak bilinen alyuvarların çeşitli nedenlerle sayılarının azalması (kemik iliğinde üretimde azalma, yıkıma bağlı azalma, kan kaybı ve ya sıvı yüklenmesi) veya bu hücrelerin içinde bulunan hemoglobin miktarının azalması/anormal yapımı sonucu yıkımı ile ortaya çıkmaktadır. Kemik iliğindeki alyuvar üretimi; hem lösemi, lenfoma gibi kan hastalıklarının kemik iliğini doğrudan etkilemesi hem de romatizmal hastalıklardan iltihabi bağırsak hastalıklarına kadar birçok kronik hastalığın dolaylı etkilemesi sonucu azalabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : anemi kansızlık demir eksikliği
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