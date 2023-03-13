Merdiven altı 'sülük' ve 'hacamat' uyarısı

Sülük tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Öztürk, "Hirudoterapi denilen ve sülük tedavisi olarak bilinen aslında uluslararası bir tedavi yöntemidir. Bir tıbbi literatürde, eski İngiliz kültüründe sülük eczane anlamına da gelmektedir. Sülük eczanede bulunan bütün ilaçları tek bir yapı içerisinde bulunduran mekanizmadır. Sülük tedavisi bütün sülüklerle yapılamaz. Dünyada 10 bin çeşit sülük vardır fakat bunlardan sadece 15 tanesi tıbbi sülüktür. Bu tıbbi sülüklerden 2 tanesi Türkiye'de bulunmaktadır. Bunlar 'hirudo medicinalis' ve 'hirudo verbana' olarak bilinmektedir" dedi. Öztürk "Sülük ve hacamat uygulaması sertifikalı hekimlerce veya hekimlere eşlik eden sağlık personeli tarafından ilgili ünitelerde yapılması gerekir. Merdiven altı uygulamalardan kaçınılması önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.