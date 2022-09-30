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Menopozdaki kadınlara annelik umudu
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30 Eylül 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 09:32:00

Menopozdaki kadınlara annelik umudu

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Menopozdaki kadınlarda ototransplant yöntemiyle yüzde 30-60 oranında gebelik elde edildi. İspanya'dan sonra Türkiye'de ilk kez, PRP ile hiç yumurta elde edilemeyen ve FSH'ı 75 olan 10 yıllık menopoz hastasına yapılan ototransplantasyon ile tüp bebekte yumurta toplayıp embriyo elde edildi.

Menopozdaki kadınlarda ototransplant yöntemiyle yüzde 30-60 oranında gebelik elde edildi. İspanya'dan sonra Türkiye'de ilk kez, PRP ile hiç yumurta elde edilemeyen ve FSH'ı 75 olan 10 yıllık menopoz hastasına yapılan ototransplantasyon ile tüp bebekte yumurta toplayıp embriyo elde edildi.

Erken menopoz veya erken yumurta yetmezliği; 40 yaşının altındaki kadının 3 ay adet görememe ve yumurta uyarıcı hormonun 40'ın üzerine çıkması durumudur. Özellikle guatrı olan, ailede erken menopoz öyküsü olan ve yoğun strese bağlı kadınlar yumurta yetmezliğine girebilir. Eskiden erken menopozda yumurta donasyonu dışında yapılacak bir tedavi olmadığını belirten Prof. Dr. Gökalp Öner, Avrupa Üreme Tıbbı Kongresi'nde (ESHRE) özel olarak tartışılan 'Erken menopozda neler yapılabilir?' konulu toplantıdaki yeniliklerin artık ülkemizde de yapılmaya başlandığına dikkat çekti. Özellikle PRP işlemi ile yumurtaların uyarılma sürecinin erken menopozda denendiğini, PRP'ye cevap alınamadığı takdirde özel bir yöntem olan ototransplant ile yeni yumurta üretiminin sağlanabileceğine dikkat çekti. (Ototransplantasyon; bir organizmanın doku ya da organının aynı organizmanın başka bir yerine konması. Aynı kişide bir yerden alınan sağlam doku parçasının zedelenme gösteren başka bir yerine veya bölgeye aktarılması.)

CANLANAN DOKU YERİNE KONULUYOR

Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, yöntemi şu sözlerle anlattı: "Ototransplant yönteminde menopoza giren yumurtalık dokusunun bir kısmı laparoskopik kapalı ameliyat ile dışarı alınıyor. Ameliyat esnasında embriyolog tarafından yumurta canlandırma işlemine tabi tutuluyor ve canlanan doku tekrar eski yerine transplantasyon yapılıyor."

GENETİK BİR SORUN YOKSA!

"Yurtdışında yapılmış iki yeni çalışmada, menopozdaki kadınlarda ototransplant yöntemiyle yüzde 30-60 oranında gebelik elde edildi ve bu yöntem bugüne kadar menopozda yumurta elde etme yöntemleri içindeki en başarılı yöntem olarak bulundu" diyen Prof. Dr. Gökalp Öner, kendisi de yöntemi denedi ve başarılı oldu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, "Türkiye'de, kliniğimizde 2 kez PRP ile hiç yumurta elde edilemeyen ve FSH'ı 75 olan 10 yıllık menopoz hastasına yaptığımız ototransplantasyon ile FSH değeri 8'e düştü ve tüp bebekte yumurta toplayıp embriyosunu elde ettik. Bu yöntem özellikle hiçbir tedaviden cevap alamayan, erken yumurta yetmezliği olan veya erken menopozdaki kadınlar için yeni bir umut oldu. İspanya'da sadece bir klinikte uygulanan bu yöntem artık Türkiye'de de başarı ile uygulanmaya başlandı. Menopozda olan, genetik bir sorunu olmayan ve yumurtalık dokusu olan her kadına bu yöntem yapılabilir. Hasta aynı gün taburcu edilir ve 10 ay boyunca takibe alınır" diyerek yöntemin kimlere uygulanabileceğini anlattı.

Etiketler : Menopozdaki kadınlara annelik ototransplantasyon FSH değeri
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