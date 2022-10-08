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08 Ekim 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 08:30:00

Menopoz sonrası rahim kanseri riski artıyor

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, rahim ağzı kanserinin aşı ile korunabilen tek kanser türü olduğuna dikkat çekerek "Smear ve HPVDNA testleriyle rahim ağzı kanseri erken teşhis edilebilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, rahim ağzı kanserinin aşı ile korunabilen tek kanser türü olduğuna dikkat çekerek "Smear ve HPVDNA testleriyle rahim ağzı kanseri erken teşhis edilebilir. Erken teşhis ise tedavi başarısını artırır" dedi. Menopoz süreciyle birlikte rahim kanseri riskinin artığına dikkat çeken Dr. Gürler, "Rahmin içinde kalınlaşıp zamanı geldiğinde adet (regl) olarak dökülen hücreler vardır. Bu hücrelere biz endometrium diyoruz. İşte bu hücrelerin değişikliğe uğraması, anormal şekilde bölünmesi ve çoğalmasıyla rahim kanseri oluşuyor. Genellikle menopoz sonrası görülüyor" diye konuştu. Menopoz sonrası kadınlar, rutin jinekolojik muayenelerini geciktirdiklerini dikkat çeken Dr. Gürler sözlerine şöyle devam etti: "Menopoz da kadınlar açısından önemli bir dönemdir ve sonrasında da rahim kanseri riski vardır. Ayrıca az da olsa daha genç yaşlarda rahim kanseri görülebiliyor. Bu nedenle, hangi yaşta olurlarsa olsunlar kadınların kontrollerine özen göstermeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Menopoz Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler Smear ve HPVDNA
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