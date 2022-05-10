VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
10 Mayıs 2022 Salı 08:34:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 08:34:00

Menopoz döneminde depresyon meyli olabilir

ABONE OL

Jinekolog Ayşalı Yılmaz, menopoza giren kadınlara verilen doğal hormonların bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığı gibi, çeşitli hastalık risklerine karşı kalkan görevi gördüğünü söyledi.

Jinekolog Ayşalı Yılmaz, menopoza giren kadınlara verilen doğal hormonların bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığı gibi, çeşitli hastalık risklerine karşı kalkan görevi gördüğünü söyledi. Doğal hormonların yaşlanmaya karşı destek de verdiğini belirten Opr. Dr. Yılmaz, "Kısa süre öncesine kadar kötü gözle bakılan hormon tedavileri doğal hormonların kullanımı ile kadınların hayatında çığır açmaya aday. Yeter ki eski bilgilere takılıp önyargılı olmayalım" dedi. Östrojen hormonunun azalması ile cildin esnekliğini kaybedip kırıştığını kaydeden Opr. Dr. Yılmaz, menopozla gelen diğer değişimleri şöyle sıraladı: "Depresyona meyil menopozla birlikte görülmeye başlayabilir. Uyku bozuklukları da eklenince depresyon daha da ağırlaşabilir. Maalesef menopoz sonrasında Alzheimer hastalığının oluşma ihtimali artıyor. Hemen tüm kadınlarda menopoz sonrası hormon eksikliğine bağlı beyin sisi dediğimiz hafıza ve düşünce keskinliği azalması durumuna rastlanıyor. Kemik erimesi, kalp krizi riskinin artması, metabolizmanın yavaşlaması bu sürecin getirdiği olumsuzluklar."

Etiketler : MENOPOZ DÖNEMİNDE DEPRESYONA MEYİL OLABİLİR Opr. Dr. Yılmaz Alzheimer
Derya çiçek gibi

Derya çiçek gibi
‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü

‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü
Şehir şehir gezecek

Şehir şehir gezecek
Kınalı Hülya

Kınalı Hülya
Set öncesi okuma provası

Set öncesi okuma provası
Selçuk, kışlanın yolunu tutacak

Selçuk, kışlanın yolunu tutacak
İki yaka tek konser

İki yaka tek konser
Kaçış heyecanı

Kaçış heyecanı
Şarkılar annelere

Şarkılar annelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX