Menopoz döneminde depresyon meyli olabilir

Jinekolog Ayşalı Yılmaz, menopoza giren kadınlara verilen doğal hormonların bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığı gibi, çeşitli hastalık risklerine karşı kalkan görevi gördüğünü söyledi. Doğal hormonların yaşlanmaya karşı destek de verdiğini belirten Opr. Dr. Yılmaz, "Kısa süre öncesine kadar kötü gözle bakılan hormon tedavileri doğal hormonların kullanımı ile kadınların hayatında çığır açmaya aday. Yeter ki eski bilgilere takılıp önyargılı olmayalım" dedi. Östrojen hormonunun azalması ile cildin esnekliğini kaybedip kırıştığını kaydeden Opr. Dr. Yılmaz, menopozla gelen diğer değişimleri şöyle sıraladı: "Depresyona meyil menopozla birlikte görülmeye başlayabilir. Uyku bozuklukları da eklenince depresyon daha da ağırlaşabilir. Maalesef menopoz sonrasında Alzheimer hastalığının oluşma ihtimali artıyor. Hemen tüm kadınlarda menopoz sonrası hormon eksikliğine bağlı beyin sisi dediğimiz hafıza ve düşünce keskinliği azalması durumuna rastlanıyor. Kemik erimesi, kalp krizi riskinin artması, metabolizmanın yavaşlaması bu sürecin getirdiği olumsuzluklar."

