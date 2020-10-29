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29 Ekim 2020 Perşembe 13:34:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 10:20:00

Memede bir kitle ele geldiğinde mutlaka araştırılmalı

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Kadınlarda memede ele gelen sertlik, akla ilk olarak kanseri getirmektedir.

Doç. Dr. İbrahim Petekkaya "Meme kanseri belirtileri arasında en sık rastlanılan bulgu memede kitledir. Bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Bununla birlikte, memede bir kitle ele geldiğinde, mutlaka araştırılmalıdır. Meme kanseri belirtisi olabilecek kitleler, solid kitle olarak tanımlanan içi farklı bir doku ile dolu oluşumlardır" dedi. Petekkaya, “Meme kanseri, tedavileri birbirinden farklılıklar arz eden alt türlere sahip bir hastalık grubudur. Doğru tedavi için hangi meme kanseri çeşidi ile karşı karşıya olunduğu bilinmelidir" diye konuştu.

Etiketler : memede kitle meme kanseri meme kanseri belirtisi Doç. Dr. İbrahim Petekkaya
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