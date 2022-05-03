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03 Mayıs 2022 Salı 07:22:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 07:22:00

Meme kanserinden can kaybı azalıyor

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Meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türü ve gün geçtikçe de görülme yaşı düşüyor.

Meme kanseri günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser türü ve gün geçtikçe de görülme yaşı düşüyor. Ancak tüm bu olumsuz gibi görülen tabloya rağmen can kayıplarının azaldığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, "İstatistiklere göre, dünyada her 7-8 kadından birinin hayatının belirli bir döneminde meme kanserine yakalanabiliyor. Bununla paralel genç yaşta meme kanseri görülme sıklığı da günümüzde artış gösteriyor. Ancak bana bir şey olmaz demeden, 20'li yaşlardan başlayarak her genç kadının kendi kendine elle muayeneye başlaması gerekli. Erken tanı sayesinde meme kanserine karşı mücadeleyi kazanmak mümkün" diye konuştu.

ERKEN TANI İÇİN ÜÇ YÖNTEM

Meme kanserinin erken teşhisi için yapılması gereken üç yöntem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Neşet Köksal, öncelikle kadınların 20'li yaşlarından itibaren düzenli kendi kendine elle meme muayenesi yapmasını, elle yapılan muayenede şüpheli bir durum olduğunda hekim tarafından meme muayenesinin gerekli olduğunu ifade etti. Hekim muayenesi sonrasında yine şüpheli bir durum olduğunda mamografi ve/veya meme ultrasonu gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Neşet Köksal, bu şekilde hem erken tanı, hem de meme kanserine bağlı can kayıplarının azalmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Etiketler : Meme kanseri Prof. Dr. Neşet Köksal yaş erken teşhis
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