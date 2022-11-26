Meme kanserinde "40 yaşa dikkat" uyarısı

Uzmanlar, meme kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığını, 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi çektirilmesi gerektiğini bildirdi. 20 yaşından sonra her kadının muayene olması gerektiğini ve özellikle riskin arttığı 40 yaşından sonra mamaografi çektirmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, "Meme kanseri oluşum aşamasında belirgin bir bulgu vermez. Erken bulgular ancak radyolojik görüntülerde özellikle de mamografide ortaya çıkar. Bu sebeple kadınları kontrollerini aksatmamaları önemli. Bunların dışında, kadınların aylık olarak kendi kendine meme muayenelerini yaparak herhangi bir değişiklik fark etmeleri durumunda doktora başvurmalıdır. Memede herhangi bir şekil bozukluğu, asimetri veya bir kitle fark edilmesi erken tanı için çok önemli" ifadelerini kullandı.

