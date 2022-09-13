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13 Eylül 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 08:00:00

Meme kanseri sonrası ‘fil hastalığı' gelişebilir

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Halk arasında fil hastalığı olarak da bilinen 'lenfödem' hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Fizyoterapist Berkay Eren, "Lenfödem, şişlik, ağrı, gerginlik hissi ve sık enfeksiyon atakları gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Lenfödemde kollar ve bacaklar en sık etkilenen bölgelerdir. Aynı zamanda yüz, gövde, karın veya genital bölgede de şişmeler meydana gelebilir" dedi.

Halk arasında fil hastalığı olarak da bilinen 'lenfödem' hastalığı hakkında uyarılarda bulunan Fizyoterapist Berkay Eren, "Lenfödem, şişlik, ağrı, gerginlik hissi ve sık enfeksiyon atakları gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Lenfödemde kollar ve bacaklar en sık etkilenen bölgelerdir. Aynı zamanda yüz, gövde, karın veya genital bölgede de şişmeler meydana gelebilir" dedi. Lenfödemin, herhangi bir kanser tipinde, cerrahi veya radyoterapi sonrası da gelişebildiğini dile getiren Fzt. Berkay Eren, Özellikle meme ve prostat kanserleri sonrası gelişme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Fzt. Eren, "Cerrahinin türüne, çıkarılan lenf bezi sayısına ve radyoterapi uygulamalarına göre lenfödem gelişme riski hastadan hastaya göre değişmektedir. Lenfödem gelişme riski bulunan hastalarda kola darbe almak, sıyrık ve kesikler, böcek ısırıkları ve enfeksiyon gibi sebepler de lenfödem gelişmesine sebep olabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Meme kanseri Fzt. Berkay Eren lenfödem Lenfödem şişlik ağrı gerginlik hissi
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