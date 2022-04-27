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27 Nisan 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 09:00:00

Meme kanseri kalbi de yoruyor

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ABD'de yapılan bir gözlem çalışmasının sonuçlarına göre meme kanseri kalp fonksiyonlarını bozabiliyor.

ABD'de yapılan bir gözlem çalışmasının sonuçlarına göre meme kanseri kalp fonksiyonlarını bozabiliyor. Yakın zamanda paylaşılan çalışmanın sonuçlarına değinen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Araştırmaya katılan kadınlar 7 yıl takip edildi. Takip sonrasında 44 bin 174 hastada kalbin çalışma gücü ile ilgili verilere ulaşıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre hastaların meme kanserini atlatmalarına ve kalbin pompalama gücünde rakamsal olarak herhangi bir azalma olmamasına rağmen kalp yetersizliği riskinin normal popülasyona göre yaklaşık 2 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı" dedi. Meme kanseri atlatan hastaların kalp sağlıklarını da takip etmelerinin önemine değinen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Kalp sağlığını korumak için doğru yaşam tarzını benimsemek tüm bireyler için önemli, ancak bu bilgiler ışığında meme kanseri atlatan hastaların yüksek risk grubunda oldukları bilinciyle kalp sağlıkları konusunda daha dikkatli ve özenli davranmalarında fayda olacaktır" diye konuştu.


Etiketler : Meme kanseri Prof. Dr. Serdar Turhal kalbi de yoruyor
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