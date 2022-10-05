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05 Ekim 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 07:30:00

Meme kanseri çok genç yaşta da etkili

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Ülkemizde ve dünyada meme kanseri görülme sıklığı artıyor. Bu artışa ek olarak, ülkemizde meme kanserine yakalanan kadınların yaş ortalaması ABD'ye göre 11 yaş erken olarak gösteriliyor.

Ülkemizde ve dünyada meme kanseri görülme sıklığı artıyor. Bu artışa ek olarak, ülkemizde meme kanserine yakalanan kadınların yaş ortalaması ABD'ye göre 11 yaş erken olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Ülkemizde genç yaş meme kanseri sıklığı oldukça fazla. 40 yaş altı meme kanserleri çok genç yaş meme kanseri olarak tanımlanmaktadır. Normalde Batı'da tüm meme kanseri tanısı konulan hastaların yüzde 5'i, 40 yaşın altında yani 20 kişide bir görülmekte. Bunun Türkiye'deki oranı ise yüzde 16'dır. Yani meme kanseri tanısı konan her 6-7 hastanın biri 40 yaşın altında demektir" diye konuştu. Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Kendi kendine meme muayenesi farkındalık için en önemli adımdır. Özellikle genç yaşta kendi kendine meme muayenesinde hassasiyet düşük ancak yine de kadınların kendi memelerinde bir değişiklik fark etmeleri ve sağlık kurumuna başvurmaları çok önemli. Çünkü genç yaştaki meme kanserleri biraz daha hızlı büyüyebiliyor. Bunun için de ne kadar erken dönemde fark edilirse tedavi daha kolay bir şekilde yapılabilir. Kendi meme yapısına alışkın olan bir kadın normalden farklı bir yapıyı fark edebilir. Ciltte çöküntü, bir bölgede sertlik gibi... Bu belirtiler regl dönemi dışında yaşanıyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Etiketler : MEME KANSERİ ÇOK GENÇ YAŞTA DA ETKİLİ ABD Prof. Dr. Fatih Aydoğan
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