Meme kanseri 2 yıl öncesinden yakalanabiliyor

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Çelebi, mamografiyle yaklaşık 2 yıl önceden meme kanserinin öncü lezyonlarının yakalanabildiğine işaret etti. Birçok kadının mamografiyi ağrılı bir işlem olduğu gerekçesiyle geciktirdiğini söyleyen Doç. Dr. Filiz Çelebi, bu yaklaşımın son derece tehlikeli olduğunu ve zaman kaybına neden olarak meme kanseri teşhisini geciktirebileceğini vurguladı. İşlem sırasında hissedilen ağrının da kişinin ağrı eşiğine göre değiştiğini belirten Dr. Filiz Çelebi, sözlerine şöyle devam etti: "Ağrı seviyesi; mamografi çekiminin adet dönemi öncesine denk gelmesi, kişisel acı toleransı ve işlem sırasında kişinin nasıl konumlandırıldığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Oluşabilecek ağrı ve hassasiyetin önüne geçmek için adet döngüsü bittikten sonra mamografi çekimi yapılması tercih edilmelidir."

