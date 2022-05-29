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29 Mayıs 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 09:00:00

Melatonin kaynağı CEVİZ sofradan eksik edilmemeli

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İleri yaştaki bireylerin beslenmelerinde dikkat etmesi gereken noktalara işaret eden Diyetisyen Özden Örkcü, kas kütlesinin kaybedilmesi, aktivite seviyesinin düşmesi eğilimi nedeniyle alınması gereken kalorilerin azalması gerektiğini söyledi.

İleri yaştaki bireylerin beslenmelerinde dikkat etmesi gereken noktalara işaret eden Diyetisyen Özden Örkcü, kas kütlesinin kaybedilmesi, aktivite seviyesinin düşmesi eğilimi nedeniyle alınması gereken kalorilerin azalması gerektiğini söyledi. Özellikle 70 yaş üzerindeki bireylerin kemik sağlığını korumaları için daha fazla kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaç duyduğunu belirten Örkcü, B12 vitamini kaynağı olan güçlendirilmiş tahıl, yağsız et, balık ve deniz ürünleri tüketilmesini tavsiye ediyor. Beyin tarafından salgılanan melatonin aynı zamanda çok kuvvetli bir antioksidan özelliği gösterdiğini kaydeden Örkcü, "Ceviz melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içermektedir" dedi. Diyetisyen Özden Örkcü, "Melatonin beyin tarafından salgılanan bir hormondur. Bu hormon uyumayı kontrol eden bir mekanizmada rol alır ve aynı zamanda çok kuvvetli bir antioksidan özelliği gösterir. Ceviz, melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içermektedir. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyku problemini ortadan kaldırabilmektedir. Bu hormonun üretimi vücut yaslandıkça azalmakta ve bu azalma sadece uyku düzensizliğine neden olmaktadır" diye konuştu.

KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR

Cevizin antioksidan özelliği sebebiyle kanser riskini azaltabileceğini, kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceğini veya azaltabileceğini çalışmalarda da görülmüştür. Ceviz zengin bir omega-3 yağ tipi kaynağıdır.

Etiketler : Melatonin kaynağı CEVİZ kardiyovasküler ve sinir sistemi Diyetisyen Özden Örkcü
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