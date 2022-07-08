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08 Temmuz 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 10:00:00

Maymun çiçeğine karşı temastan kaçının

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin maymun çiçeği hastalığından korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınmasının, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durmasının önemli olduğunu bildirdi.

Ateş, sırt ve kas ağrıları ile belirti veren hastalığın, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile devam ettiğini aktaran Buyru, 2-4 hafta arasında süren hastalığın bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrettiğini aktardı. Prof. Dr. Buyru, şöyle devam etti: "Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu 4 gebe de Kongo'da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk 3 ayında geçiren 2 gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son 3 ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış. Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir."

Etiketler : maymun çiçeği temas faruk buyru
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