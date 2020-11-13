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13 Kasım 2020 Cuma 13:06:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:26:00

Mate yaprağı yeşil çaydan daha etkili

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İçerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa pek çok faydası bulunan mate bitkisi, Brezilya ve Paraguay'da yetişiyor.

 Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik göstermesinin yanı sıra kötü kolesterolü düşürmeye yarayan mate bitkisi, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, “İçeriğinde yüksek oranda kafein barındıran mate bitkisi, bu sayede uyarıcı ve termojenik özellik gösteriyor. Potasyum, magnezyum ve manganezden de zengin olan bitki, kötü kolesterolün düşmesine, iştahı azaltarak ve yağ yakmaya yardımcı olarak kilo vermeye yarıyor, romatizmaya ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Doğal hücre yenileyici özelliği olan bitki, cildi tazeleyici ve canlandırıcı özelliklere de sahip” dedi. Güler, sıcak suda 1-2 dakika demlendikten sonra mate yaprağının tercihe göre sade, sütlü veya limonlu tüketilebileceğini söyledi.

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