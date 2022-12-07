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07 Aralık 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 08:00:00

Maskeler çıkınca vakalar arttı

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'Gribal enfeksiyon pik yapmadan korunma tedbirlerine önem vermeliyiz' diyen uzmanlar uyardı: Bu yıl Kovid-19'un yanı sıra influenza ve RSV ile karşı karşıyayız. Bu nedenle vaka sayıları pik yapmadan korunma tedbirlerine önem vermeliyiz.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ekim ayından bu yana gribal enfeksiyon ve hastaneye yatışlarda bir artış yaşanıyor. Tüm yaş gruplarında Kovid-19'un yanı sıra influenza gribi ve RSV (respiratuar sinsityal virüs) enfeksiyonu sıklıkla görülürken, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar ağır hastalık için daha da riskli grubu oluşturuyor. Bu gelişmeleri değerlendiren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, korunma yöntemleri hakkında hatırlatmalar yaptı.

ÇOCUK VE YAŞLILARA DİKKAT

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bu yıl yaşanan viral salgından tek başına Kovid-19'un sorumlu olmadığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi: "Etkin varyantın Omicron olmasıyla beraber tüm dünyada Kovid-19 vakalarında nispeten düşüş olsa da kış mevsiminin gelişi ve havaların soğumasıyla birlikte kuzey yarım küre viral salgınlarla boğuşuyor. Başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri influenza ve RSV vakalarındaki artıştan kaynaklı artan hastane başvuruları ve yoğun bakım yatışları nedeniyle alarma geçti. Çocuklar ve yaşlılar enfeksiyonu daha ağır geçiriyor. Son birkaç yıldır Kovid-19'dan korunmak için aldığımız tedbirler nedeniyle diğer virüsleri neredeyse hiç görmemiştik ve bağışıklık sistemimiz bunları unutmuştu. Bu sene koronavirüse bağlı önlemlerin kaldırılması ve özellikle maske kullanımın ülkemizde çok azalması nedeniyle Tip-A, Tip-B influenza ve Kovid-19 ile özellikle çocuklarda RSV salgınını çok sık görmeye başladık."

PCR TESTİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Bu üç virüsün klinik tablolarının birbiriyle büyük benzerlik gösterdiğini, bu nedenle ayırt edilmelerinin oldukça güç olduğunu belirten Kömürcüğlu, "Sağlık Bakanlığımız üç salgını bir arada test eden yeni PCR testi kullanımına yakında başlayacağını duyurdu. Bu ayırt etmede yararlı olacaktır. Ancak asıl önemlisi korunma yöntemlerine devam etmektir" dedi. Ülkemizde gribal salgınların son yıllarda özellikle aralık-mart aylarında pik yaptığına dikkat çeken Kömürcüoğlu, "Önümüzdeki aylarda da vaka sayıları artabilir" uyarısında bulundu. Bu nedenle korunma yöntemlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kömürcüoğlu, "Her üç virüs için de özellikle okullarda ve kapalı alanlar bulaş için en riskli alanlar; bu nedenle maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmek en etkin koruyucu önlemler" dedi.

AŞILARIN TEKRAR YAPTIRILMASI LAZIM

Bu arada aşıların önemine de değinen Kömürcüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha hafif klinik tablo ve daha az akciğer tutulumu gösteren Kovid-19 yüzünden hastaneye yatış ve ölüm riski oranları düştü. Ancak özellikle yaşlı hastalar ve ek hastalığı olanlar halen ağır hastalık riski taşıyor. Bunun yanı sıra son 6 ay içinde aşı olmamış kişilerin Kovid-19 aşısını ve yılda bir mevsimsel grip aşılarını tekrar yaptırmalarını öneriyoruz."

Etiketler : MASKELER ÇIKINCA VAKALAR ARTTI virüs Kovid-19 influenza Dr. Berna Kömürcüoğlu
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