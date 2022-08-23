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23 Ağustos 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 08:00:00

Maske takmaktan vazgeçmeyin

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Uzmanlar, hiçbir şikayeti olmadan bulaştırmayı sağlayabilecek türde koronavirüs taşıyanların dışarıda dolaştığını belirterek, "Vaka sayılarının artışı, mutasyonları da körükleyen bir durum.

Uzmanlar, hiçbir şikayeti olmadan bulaştırmayı sağlayabilecek türde koronavirüs taşıyanların dışarıda dolaştığını belirterek, "Vaka sayılarının artışı, mutasyonları da körükleyen bir durum. Yeni mutasyonların ortaya çıkışını hızlandıran bir durum olduğu için de maske kullanarak bulaşmayı mümkün olduğunca sınırlandırmamıza ihtiyacımız var" dedi. Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Çok sayıda insanın bakanlığa bildirilmeyen ama kendi imkanlarıyla buldukları testlerle bir şekilde pozitif olduklarını görüyoruz. Söylüyorlar böylesine bir durumu. Dolayısıyla vaka sayısının 232 binden çok daha fazla olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Ek olarak vaka dediğimiz insanların hepsinin şikayetleri yok ki. Hiçbir şikayeti olmayan ama bulaştırmayı sağlayabilecek türde virüs taşıyan insanlar da aramızda dolaşıyor. Tüm bu nedenlerle maskeden vazgeçmememiz gerekiyor. İkinci bir özellik daha var. Vaka sayılarının artışı, mutasyonları da körükleyen bir durum. Yeni mutasyonların ortaya çıkışını hızlandıran bir durum olduğu için de maske kullanarak bulaşmayı mümkün olduğunca sınırlandırmamıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

Etiketler : Koronavirüs vaka sayıları tırmanışta maske Prof. Dr. Faruk Yorulmaz
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