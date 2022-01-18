VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sezen Aksu büyük tepki toplamıştı... Diyanet'ten ders gibi açıklama
Bingöl'de Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı!
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
"AB ve ABD'yi ayırmaya çalışıyor"
İngiltere'den Putin'i kızdıracak adım!
Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan söz verdi yaptı
Kuvvetli kar yağışı geliyor!
Kıskançlık Alina'yı yordu
Kayseri'de şiddetli deprem
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Ocak
Maske, mesafe ve hijyen artık daha önemli
Yapay tatlandırıcılar bağımlılık yapabiliyor
Kış güneşi cildi yaşlandırıyor
Çocukla iletişimde en doğru yöntem ‘Tut-bırak-gözlemle'
Öksürüğün nedeni Plörezi olabilir
Selçuk Bayraktar'dan MIT'deki akademisyene yanıt
Şentop'tan BAE'ye yapılan saldırıya kınama
Fuat Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
2023'te hangardan çıkması planlanıyor!
BAE: Husilerin topraklarımızı hedef alan saldırısı cezasız kalmayacak
Başkan Erdoğan Ethem Bey Camii'nin açılışını yaptı
Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü
Vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak
18 Ocak 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 09:30:00

Maske, mesafe ve hijyen artık daha önemli

ABONE OL

Dünyada 1 haftada 10 milyon kişinin omicron varyantına yakalandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Omicronun hücrelere kolay tutunması, mutasyon nedeniyle bağışıklık sistemine kaçması, alfa ve delta varyantlarına göre özellikle üst solunum yolunda çoğalması etkenin kolay bulaşmasına ve yayılmasına neden olmaktadır" diye konuştu.

Dünyada 1 haftada 10 milyon kişinin omicron varyantına yakalandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Omicronun hücrelere kolay tutunması, mutasyon nedeniyle bağışıklık sistemine kaçması, alfa ve delta varyantlarına göre özellikle üst solunum yolunda çoğalması etkenin kolay bulaşmasına ve yayılmasına neden olmaktadır" diye konuştu. Omicron semptomlarının soğuk algınlığı ve gribe benzediğini hatırlatan Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi daha fazla artmıştır. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışılmalı, kalabalık etkinliklerden kaçınılmalıdır. Aşısız ve aşısını tamamlamamış kişiler en kısa süre aşı olmalı, son dozdan sonra 3 ay geçmiş ise hatırlatma dozu yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Maske mesafe ve hijyen Prof. Dr. Leblebicioğlu Omicron semptomları
Özcan Deniz'li yılbaşı partisi

Özcan Deniz'li yılbaşı partisi
Diziye virüs engeli

Diziye virüs engeli
Cipe binmekle insan olunmuyor

Cipe binmekle insan olunmuyor
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Estetik iddialarına açıklık getirdi

Estetik iddialarına açıklık getirdi
Selami Şahin'in kızı çıktı!

Selami Şahin'in kızı çıktı!
İhaneti affetti

İhaneti affetti
Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti

Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti
Karan ‘Örümcek Adam' oldu

Karan ‘Örümcek Adam' oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER