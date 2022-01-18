Maske, mesafe ve hijyen artık daha önemli

Dünyada 1 haftada 10 milyon kişinin omicron varyantına yakalandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Omicronun hücrelere kolay tutunması, mutasyon nedeniyle bağışıklık sistemine kaçması, alfa ve delta varyantlarına göre özellikle üst solunum yolunda çoğalması etkenin kolay bulaşmasına ve yayılmasına neden olmaktadır" diye konuştu. Omicron semptomlarının soğuk algınlığı ve gribe benzediğini hatırlatan Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi daha fazla artmıştır. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışılmalı, kalabalık etkinliklerden kaçınılmalıdır. Aşısız ve aşısını tamamlamamış kişiler en kısa süre aşı olmalı, son dozdan sonra 3 ay geçmiş ise hatırlatma dozu yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

