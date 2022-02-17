VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 24 TV'de
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Esnafa elektrikte indirimli tarife geliyor
"Sır" ölümünün üzerinden 29 yıl geçti!
Aziz Sancar, Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Maske dönemi bitiyor mu?
Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
3600 ek gösterge bekleyenlere müjde
Orduya talimat verdiler!
Önce bindirdiler sonra indirdiler
Yeni indirimler geliyor! Elektrikte ucuz tarife
Kar yağışı geliyor
O konuya girmeyelim
Anadolu'dan İstanbul'a
Pasta yerine çiğ köfte
2 yıl sonra dönüyor
Sokakta oturup ağladım
Yan yana gelmek yasak!
Çocukluğunu özleyen gazozcuya gidiyor
Bebekle oynayan çocuğun empati yeteneği artıyor
Kalp krizini taklit eden hastalık: Kırık kalp sendromu
Bir lokma yemeğe hasret bırakan hastalık
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Şubat
17 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00

Sağlık Bakanı Koca'dan salgınla mücadelede 'yeni dönem' mesajı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınındaki sürece ilişkin mesajlar verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni yol haritası önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulacak. Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bilgi vereceklerini de açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye'de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

"Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

"TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNİN TAMAMINDA UYGULANACAK"

Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.

"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."

Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : SAĞLIK BAKANI KORONA MASKE
Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av

Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av
Ters köşe şarkı

Ters köşe şarkı
Sette Kovid paniği

Sette Kovid paniği
Sit-com'da yol alamadık

Sit-com'da yol alamadık
Ukraynalı güzelle klip

Ukraynalı güzelle klip
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek

700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek
Şükrü'yü kıskandı

Şükrü'yü kıskandı
Biten aşklara

Biten aşklara

EN ÇOK OKUNAN HABERLER