Dikkat! Mani dönem ani geliyor

Depresyon, beyni etkileyen bir hastalıktır. Kimyasal dengesizlik sonucu beynin belirli alanlarında hastalıkla sonuçlanır. Ayrıca depresyon asla bir kişilik özelliği değildir. Depresyonu barındıran manik depresiflik %1 civarında görülse de önemli bir pskiyatrik hastalıktır.

Manik depresif hastalığa bipolar bozukluk veya iki uçlu mizaç bozukluğu da denir. Zaten ''bipolar'' kelimesi de ''iki uçlu'' anlamına gelir.

İki uç kadar ayrı, birbirinden farklı dönemleri var

1. Mani dönem

2. Depresyon dönemi

Kişi bu iki dönem arasında sağlıklıdır. Manik depresif hastalığın depresif döneminde hayattan zevk almamak, cinsel isteksizlik, unutkanlık, yorgunluk uyku ve iştah bozuklukları gibi belirtiler görülür. Mani döneminde ise hastada aşırı coşku, her şeyden çok fazla zevk alma, uyku azalmasına rağmen enerjide artış, çok konuşma, cinsel arzuda yükselme gibi belirtiler görülebilir.

Çok mutlu olan birinin kısa bir süre sonra taşıp sönmesi hayret vericidir. Bu yüzden manik depresif hastalığı dikkat çekebilir.

Klinik bilginin ilerlemesi, milyonlarca manik depresif hastanın ömür boyu takip edilmesi, kayıt sisteminin ilerlemesi, bilimsel yöntemlerin kesinlik kazanması şunu da göstermiştir. Bazı manik depresif hastalar hiçbir zaman depresif olmazlar.

Hayatları boyunca mani döneme girip çıkarlar. Dolayısıyla bu kişilere 'manik depresif' ya da 'iki uçlu' demek doğru değildir.

Manik depresif hastalığın ilk atağı genellikle yirmili yaşlarda ortaya çıkar. İlk atak bazı kişilerde mani, bazı kişilerde depresyon şeklinde gözükür. İlk atağı depresyon olan kişilere, henüz mani geçirmedikleri için 'manik depresif' teşhisi konulmaz. Depresyon geçiren birinin ilerde mani atağı yaşayıp yaşamayacağını anlamak mümkün değildir.