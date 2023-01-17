Maneviyat, psikolojik sağlamlığın bir parçası

Maneviyatın artık ruh sağlığının bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Kişinin inanç sistemlerini devreye sokabilmesi, o kişi için rutin hayatını daha sağlıklı götürmesini sağlıyor. Herhangi bir yüksek değer ve güce sığınabilenler yalnızlık duygusunu ve korku duygusunu kontrol edebiliyor. Kişide eğer öyle bir duygu yoksa kişi tedaviye eksi birde başlıyor. Özetle maneviyat, psikolojik sağlamlığın bir parçasıdır" diye konuştu. Kişilerin inanç sistemlerinin onların bağışıklık sistemini etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Yapılan çalışmalar da bunu ortaya koyuyor. Otonom sinir sistemi, hiç otonom yani özerk değil. Tamamen beyninizdeki kimyasallarla, komutlarla ve kimyasal mesajlarla çalışıyor. Maneviyatı olan kişiler kontrolü sağlıyor yani 'Bu hayat tesadüfi değil, bu olaylar kendi başına olmuyor' diye akıl yürütüyor. Yani inanç duygusu ruh sağlığına olumlu etki yapıyor. Kişi önlem aldıktan sonra teslimiyet duygusu önemli. Mesela otobüse bindin kaptana güvenmek zorundasın kaptana güvenmiyorsan uyuyamazsın. Hayatta da insan bu evrenin sahibine güven hissettiği zaman kişi orada kendini rahatlatabiliyor. Kişinin 'Her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var. O bana yardım edebilir' şeklindeki düşüncesi önemli" diye konuştu.

