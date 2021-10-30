VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması: Çelişkili tavrının göstergesidir
Sıcaklıklar azalıyor
Emeklilikte yaşı bekleyen işsize sağlık sigortası
Atama kararları Resmi Gazete'de
"F-16 satışı dönüm noktası olur"
Şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz?
Beş zincir markete 'fahiş fiyat' cezası
'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi
Oğlak rahat, Koç aşk heyecanında
Korona felç bırakabilir
Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir
Midenin doğal ilacı karaağaç çayı
Ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı
İşte Squid Game Adana
Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi
Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
ABD'nin 29 Ekim mesajı!
Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Moskova'daki NATO binası mühürlendi
İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!
Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
ABD'de 2 bin 127 kişi daha koronavirüsten öldü
30 Ekim 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 08:00:00

Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir

ABONE OL

1992-2016 yılları arasında yaklaşık 550 bin kadın üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmaya göre, meme kanseri tanısı almadan önceki her iki tarama mamografisini yaptıran kadınlarda meme kanseri mortalitesinin (yaşam kaybı oranları) daha düşük olduğunu bildirildi.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Çelebi, "Mamografi, özellikle çok erken evre kanserlerin belirtisi olan mikrokalsifikasyonları saptamamızda çok etkin bir görüntüleme yöntemi. Dolayısıyla düzenli yapılması daha erken tanı ve erken tedaviyi sağlıyor. Bu da hem hastanın mortalitesi hem de ameliyatın şekli açısından önem taşıyor. Daha minimal cerrahilerle hasta sağlığına kavuşabiliyor. Ancak burada anahtar kelime 'düzenli mamografi'. 'Şimdi çektirdim, 5 sene sonra çektireyim' gibi bir yaklaşım tabii ki risk oluşturur. Bu çalışmada da arada bir mamografiyi atlayan ile hep çektiren kişiler arasındaki risk faktörleri araştırılmış. Düzenli yaptıranlarla ya hiç çektirmeyen ya da düzensiz çektirenlerin yaşam kayıpları arasındaki fark net olarak ortaya konmuş" diye konuştu.

Etiketler : meme kanseri mamografi sağlık haberleri
Sete çıkmama kararı aldılar

Sete çıkmama kararı aldılar
Hande'yi özledim

Hande'yi özledim
Babasının kopyası

Babasının kopyası
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu
Deniz gün sayıyor

Deniz gün sayıyor
Baba oluyor

Baba oluyor
Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı

Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER