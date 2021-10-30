Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Çelebi, "Mamografi, özellikle çok erken evre kanserlerin belirtisi olan mikrokalsifikasyonları saptamamızda çok etkin bir görüntüleme yöntemi. Dolayısıyla düzenli yapılması daha erken tanı ve erken tedaviyi sağlıyor. Bu da hem hastanın mortalitesi hem de ameliyatın şekli açısından önem taşıyor. Daha minimal cerrahilerle hasta sağlığına kavuşabiliyor. Ancak burada anahtar kelime 'düzenli mamografi'. 'Şimdi çektirdim, 5 sene sonra çektireyim' gibi bir yaklaşım tabii ki risk oluşturur. Bu çalışmada da arada bir mamografiyi atlayan ile hep çektiren kişiler arasındaki risk faktörleri araştırılmış. Düzenli yaptıranlarla ya hiç çektirmeyen ya da düzensiz çektirenlerin yaşam kayıpları arasındaki fark net olarak ortaya konmuş" diye konuştu.

