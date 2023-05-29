Mama kaşığını yalamadan bir daha düşünün

Halk arasında mide mikrobu olarak anılan ve asıl ismi 'Helicobacter pylori' olan bakterinin tüm dünyadaki insanların yüzde 50'sini etkilediğini ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, annenin kendi ağzına götürdüğü mama kaşığı veya emzik ile bebeğe geçişinin daha kolay olduğunu söyledi. Keskin, "Helicobacter pylori enfekte suda birkaç gün yaşayabilir. Enfekte bireylerin, eş ve çocuklarında bakteri görülme ihtimali enfekte olmayan kişilere göre daha yüksektir. Bu sebeple aile içi yakın temas, aynı bardak ve kaşık-çatal kullanma gibi alışkanlıklar bulaşmada önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda annenin kendi ağzına götürdüğü mama kaşığı veya emzik ile bebeğe geçiş söz konusudur. Helicobacter pylori'yi tespit etmek için birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler arasında endoskopi sırasında alınan mide biyopsilerinde hızlı üreaz testi veya patolojik inceleme önemli bir teşhis aracıdır. Ancak her hastaya endoskopi yapmak veya endoskopik incelemede tespit edilen bu bakterinin tedavi ile geçip geçmediğini anlamak için işlemi tekrarlamak pratik olmayıp maliyeti de oldukça artırmaktadır" şeklinde konuştu.

