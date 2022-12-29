VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunanistan'a yeni uyarı: 1 mile dahi izin yok!
Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar'dan ilk görüşme mesajı
İçişleri'nden yılbaşı genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Büşra Targaryen!
Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki
29 Aralık 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 07:30:00

Magnezyum eksikliği mide bulantısı yapabilir

ABONE OL

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, magnezyum eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu ve buna bağlı olarak birçok sağlık probleminin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, magnezyum eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu ve buna bağlı olarak birçok sağlık probleminin ortaya çıkabileceğini söyledi. Doç. Dr. Gökosmanoğlu, "Magnezyum eksikliğinin yol açabileceği sağlık sorunlarının arasında; iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, uykulu olma, zayıflık (güçsüzlük), yüksek kan basıncı, diyabet hastalığı yer alır. Her ne kadar magnezyum eksikliğinin bu tür sağlık problemlerine yol açması nadir olsa da diğer sağlık koşulları nedeni ile uzun vadede magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde bu gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği zamanla kemikleri zayıflatabilir, şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir ve hatta kalbe zarar verebilir. Bu durum zaman içerisinde vücut için önemli olan diğer minerallerin de seviyelerinde azalmaya neden olabilir. Sorunun ilerlememesi için kısa sürede teşhis edilmesi gerekir. Magnezyum eksikliğinden şikayetçi kişilerin tedavi alması önem taşır" diye konuştu.

Etiketler : Magnezyum eksikliği Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu Magnezyum
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
Enerjik Sertab

Enerjik Sertab
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı
Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan

Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan
İspanya tatili

İspanya tatili
Yıldızlı gece

Yıldızlı gece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX