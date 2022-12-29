Magnezyum eksikliği mide bulantısı yapabilir

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, magnezyum eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu ve buna bağlı olarak birçok sağlık probleminin ortaya çıkabileceğini söyledi. Doç. Dr. Gökosmanoğlu, "Magnezyum eksikliğinin yol açabileceği sağlık sorunlarının arasında; iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, uykulu olma, zayıflık (güçsüzlük), yüksek kan basıncı, diyabet hastalığı yer alır. Her ne kadar magnezyum eksikliğinin bu tür sağlık problemlerine yol açması nadir olsa da diğer sağlık koşulları nedeni ile uzun vadede magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde bu gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği zamanla kemikleri zayıflatabilir, şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir ve hatta kalbe zarar verebilir. Bu durum zaman içerisinde vücut için önemli olan diğer minerallerin de seviyelerinde azalmaya neden olabilir. Sorunun ilerlememesi için kısa sürede teşhis edilmesi gerekir. Magnezyum eksikliğinden şikayetçi kişilerin tedavi alması önem taşır" diye konuştu.

