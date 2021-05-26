Lösemiyi neden olan gizli zehir: Pestisit

Prof. Dr. Elli, pestisitlerin yabani ot, böcek, mantar, kemirgen gibi canlı organizmaları öldürmek için kasıtlı olarak çevreye salınan az sayıdaki toksik maddeden biri olduğunu belirterek "Pestisitler elektrikli aletler, buzdolapları, boya, halılar, kağıt, karton ve gıda ambalaj malzemelerinde böceklerin, haşerelerin, bakterilerin, mantarların ve yosunların çoğalmasının engellenmesi için de kullanılır" diye konuştu.



LENFOMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Pestisitlere maruz kalmanın, akut löseminin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elli, şunları dile getirdi: "Çalışmalarda, pestisit maruziyetinin çocukluk çağı lösemisine etkisi gösterilmiştir. Ayrıca gebe kalmadan kısa bir süre önce, hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki pestisit maruziyeti akut lenfoblastik lösemi gelişimi riskini artırır. Tarımsal uygulamalara konut yakınlığı nedeniyle gebelik sırasında pestisitler veya pestisit sınıfları çocukluk çağı lösemi (ALL ve AML) ve lenfoma riskini artırır. Fransa'da yapılan çalışmada gebelik döneminde pestisit maruziyetinin çocuk çağı beyin tümörleri riskini artırdığı ve annelerin çok azının bu konuda bilgi sahibi olduğunu ortaya koymuştur."