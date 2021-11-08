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08 Kasım 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 09:30:00

Löseminin belirtilerini bilmek hayat kurtarıyor

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Çocukluk çağı kanserleri içinde löseminin en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Fışgın, lösemide tedavi oranlarının yüzde 85'lere kadar yükseldiğini söyledi.

Çocukluk çağı kanserleri içinde löseminin en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tunç Fışgın, lösemide tedavi oranlarının yüzde 85'lere kadar yükseldiğini söyledi. Hastalık belirtilerinin neler olduğunun bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, löseminin kan kökenli olması bulgu ve semptomlarının çok değişken olmasına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fışgın, "Gelişimi normal olan bir çocukta ardı sıra gelen tekrarlayan enfeksiyonlar, ısrar eden burun kanaması, diş eti kanamaları, idrar veya kakadan kan gelmesi, boyunda yeni çıkan lenf dokusu büyümeleri, ilerleyen solukluk, ısrar eden ve uykudan uyandıran kemik ağrıları gibi birçok farklı semptom gözlenebilir" diye konuştu. Her çocukta ağrı, enfeksiyon, lenf nodu büyümesi ve morluk gibi semptomlar gözlenebildiğine dikkat çeken Tunç Fışgın, ailelere büyük sorumluk düştüğüne değinerek, "Lösemi gibi ciddi hastalıklarda ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri hayat kurtarır. Bu semptomlar tekrarlıyor, ısrarlı bir şekilde ilerliyor ve bir arada gözlemleniyorsa, aileler çocuklarını mutlaka bir Aile Hekimi veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmana götürmeliler" diye konuştu.

Etiketler : Löseminin belirtileri Çocukluk çağı kanserleri Prof. Dr. Tunç Fışgın
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