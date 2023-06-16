Liposuction kilo verme yöntemi değil

Basen, karın, bacak, bel, kalça... Son dönemde vücudumuzda biriken yağları aldırma sıkça başvurulan cerrahi bir yöntem haline geldi. Yağ aldırma ameliyatı (Liposuction) doğru uygulandığında vücudumuza şekil bozukluğunun giderilmesine yardımcı olmakla birlikte uzman olmayan kişiler ve sağlıksız koşullarda yapıldığında sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Jale Özdemir "Vücudun belirli bölgelerindeki aşırı yağ birikintilerini gidermek için tasarlanmış cerrahi işleme Liposuction diyoruz. İşlem sırasında tedavi alanının yakınında küçük bir kesi yapılır ve kanül adı verilen ince bir tüp yerleştirilir. Kanül daha sonra istenmeyen yağları parçalamak ve emmek için kullanılır ve bu süreçte vücudu şekillendirir" dedi.

BÖLGESEL ORANTIYI SAĞLIYOR

Op. Dr. Jale Özdemir şunları dile getirdi: "Liposuction bir kilo verme yöntemi olarak görülmemelidir. Yağ hücrelerini uzaklaştırırken, liposuction sırasında alınan yağ miktarı genellikle belirli limitlerdedir. Liposuction'ın temel amacı, vücudu şekillendirmek, genel şeklini ve oranlarını iyileştirmektir. Aldığımız yağları vucudun farklı bölgelerinde tekrar kullanabiliyoruz. Özelikle popo şekillendirme operasyonlarımızda sıkça karın bölgesinden topladığımız yağı kullanıyoruz. Yaz aylarına geldiğimiz günlerde bölgesel şekillenme için birçok hastamız bizlere başvuruyor. Bir plastik cerrah olarak şunu belirtme isterim ki hiç bir işlem dengeli beslenme ve düzenli egzersiz de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzının yerini tutmaz. Bireylerin liposuction'ın obeziteyi veya önemli kilo kaybını ele almak için bir araç olarak tasarlanmadığını anlamaları önemlidir."

İYİLEŞME SÜRESİ ÇOK HIZLI

Liposuction işleminin süresi, tedavinin kapsamı ve hedeflenen alanların sayısı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Ortalama olarak, bir liposuction işlemi bir ila birkaç saat arasında sürebilir. Her vakanın benzersiz olduğunu ve cerrahın hastanın bireysel koşullarına göre daha doğru bir tahmin sağlayacağını unutmamak önemlidir. Op. Dr. Jale Özdemir "Liposuction sonrası iyileşme süresi hastadan hastaya değişebilir. Tipik olarak, hastalar tedavi edilen bölgelerde bir miktar şişlik, morarma ve rahatsızlık bekleyebilirler. Bu etkiler birkaç hafta içinde yavaş yavaş azalır. Çoğu kişi bir veya iki hafta içinde hafif aktivitelere devam edebilir, ancak güvenli ve sorunsuz bir iyileşme sağlamak için cerrah tarafından sağlanan ameliyat sonrası talimatları takip etmek önem arz eder. Vücudun düzgün iyileşmesini sağlamak için birkaç hafta boyunca yorucu aktivitelerden ve egzersizden kaçınılmasını öneriyorum" diye konuştu.

AMELİYAT SONRASI KORSE ÖNEMLİ

Op. Dr. Jale Özdemir "Ameliyat sonrası giyilecek korse en önemli etken. Doğru şekillenme adına korsenin ilk haftalarda sadece duş yaparken çıkarılması geri kalan tüm zamanlarda giyilmesi gerekir. Liposuction bir kilo verme yöntemi değil, vücut şekillendirme prosedürüdür. İdeal kilosuna yakın ancak diyet ve egzersize dirençli inatçı yağ ceplerine sahip kişiler için en uygun işlemdir. Liposuction için iyi adaylar genellikle sigara içmeyen, kronik bir rahatsızlığı olmayan ve bölgesel kilolarından rahatsız kişilerdir" dedi.