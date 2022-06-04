LGS'ye girecek öğrencilere uyarı: Heyecanı kaygıya dönüştürmeyin

Uzmanlar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, heyecanı, kaygı ve strese dönüştürmeme uyarısında bulundu. Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, "Öğrenciler çok eksik olduğunu düşündükleri birkaç nokta varsa onlara bakabilirler. Artık sınava son 1-2 gün kala saatlerce ders çalışmak yerine biraz daha rutine bakmalarını ve özellikle uyku saatine dikkat etmelerini öneriyorum. Sınavda heyecanlanmak normaldir. Herkes heyecanlanır. Heyecan bir eyleme başlamadan önce ortaya çıkan enerjidir ve bu iyi bir şeydir. Tam tersi heyecanlanmıyorsanız iyi değildir. Bunun yüksek düzeyde kaygı ve strese dönüşmemesi lazım. Öğrenciler bunu hayatın bir parçası olarak görebilir. Son birkaç günde rutinlerini bozmadan hayatlarına devam etmelerini öneriyorum" dedi. Kılınç, sınavın "dünyanın sonu" olmadığını dile getirerek, öğrencilerin stres ve kaygıyı çok üst düzeye çıkarmadan yapabileceklerinin en iyisini yapmaları, sınava mutlu bir şekilde girmeleri gerektiğini ifade etti.

