VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak
Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin
LGS'ye girecek öğrencilere uyarı: Heyecanı kaygıya dönüştürmeyin
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 4 Haziran
Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bakan Özer: Yaz okulu başvuruları 15 Haziran'da başlıyor
Fransa'da tesettür mayosu polemiği: Danıştay'a taşındı
ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk uyarısı yapıldı
Biden: Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planım yok
İsveç ve Finlandiya'ya "açık ve net" mesaj
Ankara'ya sağanak uyarısı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 24 Haziran'da başlayacak
Van'da aranan 39 kişi yakalandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Washington Post: Putin, Batı'nın pes edeceğini düşünüyor
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Gölge Oyunları Serisi 2. Kitabı Çıktı!
Fransız dergisi haddini aştı!
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı
Rusya petrol ve doğal gazdan haziranda ilave 393 milyar ruble gelir elde edecek
Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin sembolü: Muhammed Ali
ABD'deki bireysel silahlanma sorunu
Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı
04 Haziran 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 09:30:00

LGS'ye girecek öğrencilere uyarı: Heyecanı kaygıya dönüştürmeyin

ABONE OL

Uzmanlar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, heyecanı, kaygı ve strese dönüştürmeme uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, heyecanı, kaygı ve strese dönüştürmeme uyarısında bulundu. Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, "Öğrenciler çok eksik olduğunu düşündükleri birkaç nokta varsa onlara bakabilirler. Artık sınava son 1-2 gün kala saatlerce ders çalışmak yerine biraz daha rutine bakmalarını ve özellikle uyku saatine dikkat etmelerini öneriyorum. Sınavda heyecanlanmak normaldir. Herkes heyecanlanır. Heyecan bir eyleme başlamadan önce ortaya çıkan enerjidir ve bu iyi bir şeydir. Tam tersi heyecanlanmıyorsanız iyi değildir. Bunun yüksek düzeyde kaygı ve strese dönüşmemesi lazım. Öğrenciler bunu hayatın bir parçası olarak görebilir. Son birkaç günde rutinlerini bozmadan hayatlarına devam etmelerini öneriyorum" dedi. Kılınç, sınavın "dünyanın sonu" olmadığını dile getirerek, öğrencilerin stres ve kaygıyı çok üst düzeye çıkarmadan yapabileceklerinin en iyisini yapmaları, sınava mutlu bir şekilde girmeleri gerektiğini ifade etti.

Etiketler : lgs sınav heyecan ali çağatay kılınç
‘Bir Asır'lık yorum

‘Bir Asır'lık yorum
Festival gibi gece

Festival gibi gece
Türk yıldızlara dijital talep

Türk yıldızlara dijital talep
1 dizi 2 film

1 dizi 2 film
Yayında bayrak teslimi

Yayında bayrak teslimi
3 ödül birden

3 ödül birden
Kamp tatili

Kamp tatili
Tatil Eylül'de

Tatil Eylül'de
"Seçkin" çıkışma

"Seçkin" çıkışma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX