Leptin direnci doyma hissini ortadan kaldırır

Kilo fazlası olanların diyet yaparken en çok zorlandıkları konuların başında iştahın kontrol edilememesi geliyor. Özellikle kilo verme sürecine girildikten bir süre sonra gelen sürekli yeme isteği ile birlikte kilo kontrolünün giderek zorlaştığını söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, bu durumun ortaya çıkmasına hormonlardaki değişimin neden olduğunu anlattı. Özellikle fazla kilo alımı sonrasında oluşan leptin direncinin doyma hissini ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

