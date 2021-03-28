Lens kullananlar dikkat: Düzenli muayene önemli

Uzun süreli kontakt lens kullanımının herhangi bir zararının olup olmadığı ile ilgili birçok çalışma gerçekleştiriliyor. 5 yıl ve daha uzun süreli kontakt lens kullanan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kornea kalınlığı ve kornea ön eğriliği görülebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, "Günümüzde sert lenslerin kullanımının azalması ve yumuşak lenslerdeki üretim teknolojisinin artmasına paralel olarak daha yüksek oksijen geçiren lensler kullanılıyor. Bu lensler kornea yüzeyine olan olumsuz etkiyi azaltsa da sıfırlamıyor. Dolayısıyla lens kullanan hastaların periyodik muayeneleri oldukça önemli" açıklamasında bulundu.

