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16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:27:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:27:00

Lema Clinic Kurucusu Dt. Polen Akkılıç; “Yeni Trend Gülüş Tasarım”

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Çok daha güzel bir gülüş için son zamanlarda dikkat çeken Gülüş Tasarımı uygulamasından bahseden Lema Clinic Kurucusu Polen Akkılıç, “Gülüş Tasarımı ile dişler ve diş etleri doğal bir görünüme kavuşturuluyor. Ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen sorunlar giderildiği için çok daha sağlıklı bir gülüşe ulaşıldığını söylemek olanaklı.” ifadelerinde bulundu.

Lema Clinic olarak Gülüş Tasarımı konusunda hizmet verdiklerini belirten Polen Akkılıç, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: "Gülüş Tasarımı, son zamanlarda sıklıkla başvurulan uygulamalar arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerden ötürü ağız sağlığını olumsuz etkileyen sorunların meydana geldiği bilinmekte. Bu durum, zaman içerisinde istenilen şekilde gülmeyi bile olumsuz etkiliyor. Hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda çeşitli sorunları beraberinde getiren bu tür sorunlar, Gülüş Tasarımı ile giderilmekte. Bu noktada, yenilikçi ve teknolojik çözüm önerilerinden yararlanmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Kullanılan ekipmanlar ve yenilikçi çözümler, Gülüş Tasarımında başarıya ulaşılmasını sağlıyor."

"Dişler ve Diş Etleri Doğal Bir Görünüme Kavuşturuluyor"

Diş ve diş etlerinin doğal bir görünüme kavuşturulduğunu, bu anlamda Gülüş Tasarımının çok önemli olduğunu belirten Polen Akkılıç, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: "Gülüş Tasarımı, son zamanların en çok dikkat çeken uygulamaları arasında yer alıyor. Çünkü insanlar güzel bir gülüşe sahip olmak istiyor. Bu durum, diş ve diş etlerindeki sorunların giderilmesini zorunlu kılıyor. Gülüş Tasarımı ile insanlara sağlıklı bir gülüş sunuyoruz. Her hastanın gereksinimleri birbirinden farklı. Bu nedenle ilk önce hastalarda diş muayenesini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çürükler tedavi ediliyor. Bunun yanı sıra var olan diş eti rahatsızlıkları giderildiği için hasta sağlıklı bir gülüş elde edebiliyor."

"Var Olan Çürükler ve Diş Etleri Sorunları Giderilir"

Gülüş Tasarımıyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Polen Akkılıç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Çürük ve diş eti sorunları giderildikten sonra diş temizleme uygulaması yapılır. Bunun yanı sıra diş eti estetiği girişimleri, diş eksikliklerinin giderilmesi gibi uygulamaların yapıldığını da söyleyebiliriz. Bu hususların tamamı düşünüldüğünde Gülüş Tasarımı, dikkat çeken uygulamalar arasında yer alıyor. Birçok kişi, daha sağlıklı bir gülüş için bu uygulamadan faydalanmaya devam ediyor."

Etiketler : diş diş eti diş eti sağlığı ağız sağlığı
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