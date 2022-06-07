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07 Haziran 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 09:00:00

Leğen kemiği yaralanması ölümcül olabilir

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Uzmanlar, leğen kemiği yaralanmalarının doğru tedavi edilmediğinde kalıcı fonksiyon bozukluklarına neden olabildiğini belirtti.

Uzmanlar, leğen kemiği yaralanmalarının doğru tedavi edilmediğinde kalıcı fonksiyon bozukluklarına neden olabildiğini belirtti. Leğen kemiği olarak bilinen pelvis yaralanması hakkında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay Kaçıra kemiğin hayati iç organlarına çok yakın olduğunu söyleyerek hayati kayıplara dahi neden olabileceğini ifade etti. Kemik erimesi bulunan yaşlı hastalarda leğen kemiğinde kırılmaların meydana geldiğini belirten Dr. Kaçıra, "Pelvis kemiği halk arasında leğen kemiği olarak da adlandırılan kemik, tam kalça bölgesini oluşturuyor. Kemik erimesi olan yaşlı hastalarda da yetmezlik kırığı dediğimiz kemik erimesine bağlı pelvis kırıkları da görülebiliyor. Hayati organlarla çok iç içe olan pelvis, ciddi kanamalara ve bu kanamalara bağlı ciddi durumlara, hayat kayıplarına neden olabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Leğen kemiği yaralanması Doç. Dr. Burkay Kaçıra Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Pelvis kemiği
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