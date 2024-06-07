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07 Haziran 2024 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 11:30:00

Kuş gribinden ilk kez insan öldü

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Dünya Sağlık Örgütü, kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika'da yaşandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika'da yaşandığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada Mexico City'de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan'da hayatını kaybettiği belirtildi.

İLK İNSAN ÖLÜMÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü, vakanın kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Etiketler : dünya sağlık örgütü kuş gribi ölüm
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