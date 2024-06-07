Kuş gribinden ilk kez insan öldü

Kuş gribinden ilk kez insan öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika'da yaşandığını duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada Mexico City'de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan'da hayatını kaybettiği belirtildi.

İLK İNSAN ÖLÜMÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ



Dünya Sağlık Örgütü, vakanın kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.