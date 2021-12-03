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03 Aralık 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 09:30:00

Kuruyemiş alerjisi son 20 yılda 3 kat arttı

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Uzmanlar, besin alerjilerinin ülkelerin tüketim alışkanlıkları ile ilgili bir durum olduğunu söyledi.

Uzmanlar, besin alerjilerinin ülkelerin tüketim alışkanlıkları ile ilgili bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Kuruyemiş alerjilerinin sıklığına baktığımızda Türkiye özelinde son 20 yılda 2 ile 3 katı kadar bir artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki bir numaralı sorun fındık alerjisidir" dedi. Şekerel, "Antep fıstığı moleküler olarak kaju fıstığı ile benzer özellikle olduğu için çoğunlukla iki alerji bir arada seyreder. Antep fıstığı alerjisi olan da kaju fıstığına alerjisi olması da beklenir. Öte yandan ceviz alerjisi de önemli sorunlar arasındadır. Bizim tükettiğimiz kuruyemişler arasında özellikle en az alerjik özelliği olan bademdir. Badem alerjisini daha az görüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Kuruyemiş alerjisi Prof. Dr. Bülent Şekerel Kuruyemiş
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