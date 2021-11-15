Kuruyemiş alerjisi son 20 yılda 3 kat arttı

Uzmanlar, besin alerjilerinin ülkelerin tüketim alışkanlıkları ile ilgili bir durum olduğunu söyleyerek, "Kuruyemiş alerjilerinin sıklığına baktığımızda Türkiye özelinde son 20 yılda 2 ile 3 katı kadar bir artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki bir numaralı sorun fındık alerjisidir" dedi. Besin alerjilerinin çocukluk çağında çok sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Bazı besin alerjileri zamanla kaybolurken, bazıları kalıcı olabiliyor. Türkiye için çocukluk çağında 4 tane temel sorunumuz var. Bunlar süt, yumurta, kuruyemişler ve susamdır. Genellikle süt ve yumurta alerjisi iyi seyirlidirler. Yaklaşık yüzde 50-60 oranında zamanla düzelirler. Fakat kuruyemiş ve susam alerjileri kalıcı olma eğilimde olan alerjilerdir. Düzelme oranları yüzde 10 ile 30 arasındadır. Kuruyemiş alerjisi denildiğinde batı toplumlarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelere baktığımızda en büyük sorunun yer fıstığı olduğunu görürsünüz. Türkiye'de yer fıstığı tüketim alışkanlığı yüksek değildir. Ülkemiz özelinde baktığımızda bir numaralı sorun fındık, daha sonra antep fıstığı alerjisidir. Antep fıstığı moleküler olarak kaju fıstığı ile benzer özellikle olduğu için çoğunlukla iki alerji bir arada seyreder. Antep fıstığı alerjisi olan da kaju fıstığına alerjisi olması da beklenir. Öte yandan ceviz alerjisi de önemli sorunlar arasındadır. Bizim tükettiğimiz kuruyemişler arasında özellikle en az alerjik özelliği olan bademdir. Badem alerjisini daha az görüyoruz" diye konuştu.