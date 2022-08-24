Kuru göz kornea dokusuna zarar verebilir

Yenal Erten, "Kuru göz tedavi edilmezse korneaya zarar vererek gözde iltihap ve enfeksiyona sebep olabilmekte. Özellikle kontak lens kullanan, diyabet hastası olan ya da aile öyküsü bulanan kişilerin düzenli göz kontrolü yaptırması önemlidir. Kuru göz çok rahatsız edici bir durumdur ve kuru gözde gözler batabilir veya yanabilir. Uçakta, klimalı bir odada, bisiklete binerken veya birkaç saat bilgisayar ekranına baktıktan sonra olduğu gibi belirli durumlarda da göz kuruluğu yaşanabilmektedir. Kırmızı, tahriş olmuş, yorgun veya ağrılı gözler gibi uzun süreli kuru göz belirtileri olduğunda bir uzmana başvurulmalıdır" diye aktardı.

Shirmer testi ile gözyaşı miktarı ölçülüyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Erten, "Göz kuruluğu tanısı konulmasında kullanılan testler bulunmakla birlikte en sık kullanılan yöntem detaylı bir göz muayenesidir. Kuru göz hastalığının sebebini bulmak için hastanın vereceği bilgiler önemlidir. Shirmer testi ile gözyaşı miktarı ölçülür, göze uygulanan bir damla ile gözyaşının kalitesi belirlenir" ifadelerine yer verdi.