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30 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 07:30:00

Kürdan kullanmak diş sağlığını bozar

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Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, ''Dişinizi bir araç gibi kullanıyorsanız dikkatli olun. İplik koparmak, paket açmak ve tırnak kemirmek gibi alışkanlıklar diş sağlığını bozan alışkanlıklardır'' dedi. Dr. Melih Şengül, diş sağlığını bozan alışkanlıkları şöyle sıraladı:

Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, ''Dişinizi bir araç gibi kullanıyorsanız dikkatli olun. İplik koparmak, paket açmak ve tırnak kemirmek gibi alışkanlıklar diş sağlığını bozan alışkanlıklardır'' dedi. Dr. Melih Şengül, diş sağlığını bozan alışkanlıkları şöyle sıraladı:

''Şişe kapaklarını ya da ambalaj kağıtlarını dişlerinizle açmak; bu alışkanlık dişlerinizin yıpranmasına ve çatlamasına yol açar. Gereksiz ve yanlış kürdan kullanmak.

Dilinize piercing yaptırmak; piercing yapılmış bir dil, aşırı ağız sulanmasına, enfeksiyona, acıya, şişmeye, ufalanmış dişlere, salya üretiminde fazlalığa ve sinir dokularında hasara neden olur. Ön dişlerinize çarpan piercing vidası dişlerinizde hasara yol açar. Diş sıkmak ya da gıcırdatmak; kalem kemirmek, pipo içmek, dişle ip koparmak, kabuklu yemişleri dişle kırmak. Dişlerinizi fırçalamadan yatmak; eğer dişlerinizi fırçalamaz ve ağız bakımınızı yapmazsanız, dişlerinizde oluşan plaklar diş eti hastalıklarına ve ağzınızda üreyen asit ise dişlerinizin zarar görmesine yol açar. Dişi fırçaladıktan hemen sonra asitli içecekler içmek. Asitli içecekler hem aşındırıcıdır hem de içerdikleri renklendiriciler sebebiyle fırçalanmış diş üzerinde zararlı etkilere sahiptir.

Dişleri karbonatla fırçalamak; ilk anda dişleri temizliyor, beyazlatıyor gibi görünse de karbonat kullanımı alışkanlık haline geldiğinde diş minesinde aşınmaya yol açacak, dişlerin lekelenmesi ve renk değişimi çok daha hızlı olacaktır."

Etiketler : Kürdan kullanmak Diş Hekimi Dr. Melih Şengül piercing yaptırmak
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