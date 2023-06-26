Kurban eti 24 saat dinlendirilmeli

Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda etin pişirilme şekli, saklanma şartları ve tüketim miktarının sağlık açısından önem taşıdığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, "Et, kesildikten sonra 12-24 saat arasında dinlendirilmelidir, hemen tüketilmemelidir. Dinlendirilmeden tüketilen etler, mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik gibi sağlık problemlerini beraberinde getirebilir" dedi.

HAŞLAMA VE IZGARA TERCİH EDİN

Etin haşlama ya da ızgara olarak tüketilmesi gerektiğine değinen Uzm. Dyt. Nafikar Başkan, "Kırmızı et; çok kaliteli bir hayvansal protein ve demir kaynağı olsa da, doymuş yağ ve kolesterol içeriği de yüksektir. Eti pişirme yöntemi olarak kızartma ve yüksek ısıl işlemler yerine haşlama ve ızgara gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir" dedi.

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