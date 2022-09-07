Kulakta kaşıntı, ağrı ve akıntı mantar habercisi

Uzmanlar, kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısının kulak mantarı belirtisi olabileceğini ifade etti. KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, kulak mantarının kulak kanalında şişliğe, kurumaya, pullanmaya, akıntıya ve ağrıya sebep olduğunu ve daha çok sıcak iklim koşullarında yaşayan kişilerde ve su sporları yapan kişilerde görüldüğünü aktardı. Kulak kanalında şişlik, kuruma, pullanma, akıntı ve ağrıya yol açan kulak mantarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Rahimi, kulakta kaşıntı ve ağrı, kulakta dolgunluk hissi ya da tıkanıklık, kulak kepçesi içinde deride pullanma ve kulak akıntısının kulak mantarı belirtisi olabileceğine işaret etti.

