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26 Nisan 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 08:30:00

Kulak iltihabının suçlusu; kulaklık

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Kulak içi ve kulak üstü olarak kullanılan kablosuz kulaklıklar, özellikle son dönemde hayatın parçası haline geldi.

Kulak içi ve kulak üstü olarak kullanılan kablosuz kulaklıklar, özellikle son dönemde hayatın parçası haline geldi. Özellikle kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımının enfeksiyona, mantara hatta işitme kaybına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan KBB Uzmanı Prof. Dr. Pınar, "Günümüzde kulaklıklar yaşamımızın bir parçası oldu. Kullandığımız kulaklıkların hijyenine dikkat etmeliyiz ve ortada bırakmamalıyız. Kulaklıkların sürekli dezenfekte edilip silinmesi gerekiyor. Sürekli ve uzun süreli kullanmak çok da doğru değil" diye konuştu. Kulaklıkların özellikle çok sık kullanan kişilerde dış kulak yolu iltihabına neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Pınar, "Kulaklıklar, kulaktan çıkarıldığında bir yere konulabiliyor ve tekrar kulağa takıldığında bir inflamasyon (iltihaplanma) yaratabiliyor. Bu da dış kulak yolu iltihabına neden olabilir. Sürekli kulaklık kullanan kişilerde dış kulak yolunda irritasyonu olması sonucu mantar enfeksiyonları da görülebilmekte. Biz çok sık mantar enfeksiyonları görmekteyiz. Kulaklıkların çıkarılıp takılması sonunda gelen dış kulak akıntısının tekrar geri itilmesi sonucu kulak kirleri de oluşmakta. Özellikle gençlerde çok sık yaşanan bir durum. Her şeyden önemlisi kulaklıklar, dış kulak yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bu durumu işitme cihazlarında da görüyoruz" dedi.

Etiketler : Kulak içi ve kulak üstü inflamasyon iltihaplanma
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