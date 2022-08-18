Kulak iltihabı menenjite yol açabilir

Uzmanlar, içinde bulunduğumuz yaz döneminde havuz, deniz ve su sporları aktivitelerinin artması nedeniyle dikkat edilmesi gereken kulak burun boğaz hastalıkları hakkında uyarılarda bulundu. Su aktiviteleri sonrası kulakta tıkanıklık, ağrı, kulakta dolgunluk ve kulak akıntılarının gelişebileceğine dikkat çeken Medical Park Yıldızlı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Erkan Vuralkan, bu durumların kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, orta kulak enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabileceğini vurgulayarak, şikâyetlerin görülmesi halinde mutlaka hekime başvurulması ve bir süre su aktivitelerinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

BELİRTİLERİ KULAKTA AĞRI DOLGUNLUK VE ATEŞ



Kulak kepçesinde (sayvanında) dokunmakla ağrı, kulakta dolgunluk, hafif ateş, ağız hareketlerinde kulakta ağrı olması durumunda kulak yolu iltihabının gelişmiş olabileceğinin düşünülmesi gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Erkan Vuralkan, "Orta kulak iltihapları; havuz, deniz, kirli sular ya da kulak kiri birikimi nedeniyle oluşabilen hastalıklardır. Dış kulak iltihabı ise hem kulağın çok sık temizlenmesinden hem de hiç temizlenmemesinden kaynaklı da oluşabilir. Su ile temas sonrası kulak yolunun temizlenmeye çalışılması sonrası kulak tıkanıklığı gelişmesi ise, kulak kirinin habercisi olabilir" diye konuştu.

HAFİF İŞİTME KAYBI OLABİLİR

Prof. Dr. Erkan Vuralkan, orta ve dış kulak iltihabı arasındaki farklar hakkında şu bilgileri paylaştı: "Orta kulak iltihabında özellikle hafif ateş, öncesinde başlayan soğuk algınlığı belirtileri, şiddetli zonklayıcı kulak ağrısı ve hafif işitme kaybı olabilir. Dış kulak iltihabı ise kulak yolunda hassasiyet, ağız ve çene hareketlerinde ağrı ön plandadır. Tedavide gecikme ya da aksama olursa iltihap lokal olarak yayılabilirken komplikasyonlar gelişebilir. Deniz ya da havuz suyu kirli ise risk her iki hastalıkta da benzer şekilde yükselir."

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ



Kulak yolu iltihaplarında özellikle kirli sular ile temas edilmesinin hastalığa yol açan en büyük etken olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erkan Vuralkan, "Bireylerin duş esnasında, deniz ya da havuz gibi ortamlarda oldukça dikkat etmeleri gerekir. Kronik şeker hastalığı olanlar, kanser nedeniyle tedavi alan hastalar, tansiyon kalp gibi kronik rahatsızlığı olanlar, organ nakli geçirmiş olanlar, beslenme bozukluğu olanlar ve AIDS hastaları dış kulak iltihabı konusunda oldukça hassastırlar ve bu konuda mümkün olduğunca korunmalıdırlar" açıklamasında bulundu.

KULAK ZARI DELİK OLANLAR RİSK ALTINDA



Kulak zarı delik olanların kulak iltihapları açısından daha riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan Vuralkan, "Kulak zarında delik varsa su nedeniyle kolaylıkla enfeksiyon orta kulağı etkiler. Kulak akıntısı ve işitme kaybı ön plana çıkabilir. Ateş, orta kulak enfeksiyonu durumunda çoğunlukla birlikte seyreden soğuk algınlığına bağlı olabilmektedir. Kulak ağrısı şiddeti çoğunlukla hastayı doktora ulaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

PAMUKLU KULAK ÇUBUĞU HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARABİLİR



Kulak kiri temizlerken dikkatli olması gerekildiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Erkan Vuralkan, "Pamuklu kulak çubuğu ile sık aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi; anahtar, kalem, ataç gibi farklı yabancı cisimlerin kulağa sokularak kulak yolunun temizlenmeye çalışılması gibi yanlış hareketler de dış kulak iltihabı nedenleri arasındadır. Çünkü yabancı cisimlerin sokulması, dış kulak yolu mukozasına zarar vererek mukoza yapısının bozulmasına sebep olur. Bu nedenle mantar ya da bakteri oluşumu hız kazanır ve enfeksiyon oluşabilmektedir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.