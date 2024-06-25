"Kulak çınlaması" deyip geçmeyin!
Kaynak: IHA
KBB Uzmanı Murat Çalışkan, kulak çınlamasının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Önemli bir hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çeken Çalışkan, "Kulak çınlaması genellikle işitme kaybıyla ilgilidir." dedi.
Kulak Burun Boğaz uzmanı Mustafa Çalışkan, kulak çınlamasının göz ardı edilmemesi gerektiğini ve ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.Kulak çınlamasının ciddiye alınması gerektiği vurgulayan Çalışkan, "Önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Kulak çınlamaları genellikle işitme kaybı nedeniyledir" dedi.
KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR?Kulak çınlamasının birçok nedeni olabileceğini açıklayan Çalışkan, yaşlılarda sık görüldüğünü, bunun haricinde şu nedenlerle olabileceğini söyledi:
Dış kulak kanalında kir olması
orta kulak iltihabı
kulakta sıvı olması,
kulak kemiklerinde kireçlenme
Bir tümör nedeniyle işitme sinirinin baskı altında kalması