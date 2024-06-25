"Kulak çınlaması" deyip geçmeyin!

Kulak Burun Boğaz uzmanı Mustafa Çalışkan, kulak çınlamasının göz ardı edilmemesi gerektiğini ve ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Kulak çınlamasının ciddiye alınması gerektiği vurgulayan Çalışkan, "Önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Kulak çınlamaları genellikle işitme kaybı nedeniyledir" dedi.

KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR?

Kulak çınlamasının birçok nedeni olabileceğini açıklayan Çalışkan, yaşlılarda sık görüldüğünü, bunun haricinde şu nedenlerle olabileceğini söyledi:

Dış kulak kanalında kir olması

orta kulak iltihabı

kulakta sıvı olması,

kulak kemiklerinde kireçlenme

Bir tümör nedeniyle işitme sinirinin baskı altında kalması

"TETKİKLER BİR AN ÖNCE YAPILMALI"

Kulak çınlamasının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Çalışkan, bir uzmana görünüp gerekli tetkiklerin yapılması gerektiğini ifade etti.